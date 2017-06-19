Вблизи Тольятти в ДТП пострадала гражданка Израиля

Ночью 18 июня на территории Ставропольского района произошло ДТП с участием легкового и большегрузного автомобиля, в результате которого пострадала студентка Ульяновского Государственного университета.

По предварительным данным, в 3 часа 50 минут 26-летний водитель автомобиля "Датсун" двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Самары. В районе 992 км он не выбрал безопасную дистанцию и врезался с движущимся впереди автомобилем "ДАФ XF105".

В аварии пострадала пассажирка автомобиля "Датсун", девушка 1997 года рождения, студентка Ульяновского государственного университета. Девушка временно проживает в Ульяновске, является гражданкой государства Израиль. На месте ДТП она была осмотрена бригадой «скорой помощи», поставлен диагноз «Сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленная рана лобной области». От госпитализации в медицинское учреждение девушка отказалась, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств быть более внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим при движении на автодорогах. Соблюдение самых простых правил - залог Вашей безопасности!