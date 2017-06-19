Семья погибшего сотрудника тольяттинского ОМОНа отправится отдыхать в Сочи

20 июня стартует тринадцатая ежегодная Всероссийская благотворительная акция Федеральной службы войск национальной гвардии РФ «Долг памяти». Около 100 участников акции со всей страны отдохнут в городе Сочи.

Одной из семей, которые отправятся на Черное море, стала семья сотрудника тольяттинского ОМОН Юрия Лабутина – его 11-летняя дочка Екатерина и супруга Анастасия. Прапорщик полиции погиб на Северном Кавказе в октябре 2014 года во время операции по нейтрализации участника незаконных вооруженных формирований. Бандит попытался прорваться через рубеж блокирования, взорвал гранату и начал отстреливаться из автомата, но мгновенно сориентировавшийся в обстановке Юрий Лабутин помешал это сделать: открыл прицельный огонь и прикрыл своих товарищей. К сожалению, сам сотрудник спецподразделения во время боестолкновения получил смертельное ранение. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 года №274 Юрий Лабутин награжден орденом Мужества (посмертно).

На школе, в которой учился прапорщик полиции, установлена мемориальная доска. В комнате истории ОМОН (дислокация г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области хранятся экспонаты, напоминающие о Юрии Лабутине. Сослуживцы вспоминают его как надежного боевого товарища, всегда готового прийти на выручку в любой ситуации.

Накануне убытия к месту отдыха, командование и военнослужащие встретились с семьями погибших боевых товарищей, оказали своим подопечным помощь в приобретении билетов, оформлении документов и решении других вопросов по организации поездки.