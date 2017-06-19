В Тольятти открылась школа флорбола

В Тольятти состоялось открытие первой школы флорбола или «хоккея на полу». Она базируется в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд».

Проект реализует некоммерческая организация «ФанКлубСпорт63» при поддержке благотворительной программы СИБУРа «Формула Хороших Дел». Основная цель движения – популяризация игры и создание условий для организации спортивного отдыха горожан. В рамках проекта закуплено 60 детских и взрослых клюшек, 100 мячей, двое ворот и амуниция для игроков.

«Благодаря сотрудничеству с СИБУРом мы открыли первую детскую школу флорбола в Тольятти. В ближайших планах – организовать секции на базе школ города и запустить «Лигу школ» по флорболу»,- рассказал руководитель проекта Антон Смирнов.

На сегодняшний день в Тольятти по инициативе «ФанКлубСпорта63» действует Лига флорбола. В игровом сезоне 2016/2017 года прошло 20 отборочных матчей, в которых приняли участие 5 команд из городов Тольятти и Самары. Соревнования проходили по круговой системе в рамках плей-офф. Финальный поединок состоялся между двумя тольяттинскими командами «Шторм» и «Атлетик». На последней минуте матча команда «Шторм» сравняла счет 3:3, однако в овертайме «Атлетик» все-таки забил решающий победный гол. В итоге сильнейшей командой по «хоккею на полу» в третий раз стал «Атлетик».

«СИБУР Тольятти» прикладывает много сил, чтобы молодёжь имела возможность расти и развиваться в родном городе, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, - отметил на открытии финальной игры сезона директор по обеспечению производства «СИБУР Тольятти»Александр Чебаненко. - Флорбол – это отличная игра, развивающая многие навыки. К тому же, флорбол малотравмоопасен, это игра, которая подходит всем. Мы надеемся, что поклонников этого вида спорта в Тольятти станет больше».