Средняя цена литра бензина Аи-95 превысила 40 рублей

Стоимость литра бензина марок Аи-92 и 95 существенно выросла в период с начала июня. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго, опубликованные 14 июня.

Средняя цена литра бензина Аи-95 увеличилась впервые превысила рубеж в 40 рублей. Аи-92 прибавил в стоимости 16 копеек — средняя цена за литр на сегодняшний день составляет 37,35 рубля. Летнее дизельное топливо подорожало до 38,17 рубля за литр.

В апреле цены на бензин в России превысили стоимость аналогичного горючего в США. При этом в годовом исчислении бензин в нашей стране подорожал почти на шесть процентов, что несколько выше уровня инфляции.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.
  1. Общество
  2. АвтоСреда
  3. 19.06.2017 15:03 [133] (0)
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