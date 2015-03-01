Афиша на День молодёжи

Концерты и фестивали пройдут в Тольятти 24 и 25 июня. В администрации Тольятти представили афишу Дня молодежи.

Центральным событием праздника станет вскрытие капсулы на Молодёжном бульваре. Доставать её из постамента памятника будут комсомольцы, которые в своё время оставили здесь послание потомкам. Монумент открылся в 1978 году, однако участники тех событий говорят, что сама капсула старше - на момент вскрытия ей исполнится 50 лет. После праздника послание отправится в Тольяттинский краеведческий музей.

Торжественное вскрытие капсулы состоится 24 июня в 18:00. На остаток вечера Молодёжный бульвар превратится в центр культурной жизни города: тольяттинцев ждут арт-мастерские, ярмарка, фотозона, творческие и спортивные площадки. Неподалеку состоится концертная программа - местные коллективы будут выступать у театра кукол "Пилигрим" с 19:00 до 22:00.

24 и 25 июня в парке Победы пройдет Фестиваль еды. С 12:00 до 19:00 на главной аллее будет работать ярмарка местных вкусностей. Гости фестиваля смогут принять участие в развлекательной программе. Организаторы обещают разнообразные мастер-классы, площадки для handmade-творчества, дегустацию угощений и настоящий кулинарный поединок.

25 июня тольяттинцев ждет целый ряд ярких и зрелищных событий. С 9:00 до 21:00 на Центральной площади будет проходить Фестиваль автозвука. Зрители увидят более сотни "прокачанных" автомобилей и смогут оценить их мультимедийные системы.

С 14:00 до 16:00 в Детской библиотеке №6 (ул. Носова, 21) пройдет праздник для молодых семей. В программе мастер-классы по йоге и созданию топиария - декоративной поделки в виде маленького дерева. Дети и взрослые примут участие в конкурсах и спортивных состязаниях.

С 18:00 до 21:00 в парке культуры и отдыха Комсомольского района состоится молодежный фестиваль "Мы за жизнь". Организаторы приготовили конкурсы и акустическую музыкальную программу.

В 19:00 на площади у дворца спорта "Волгарь" (Приморский бульвар, 37) начнется концерт, на котором выступят группы "Санитарный день" и Lovinbrau. Хедлайнер вечера - DBlack Blues Orchestra. Коллектив объединил талантливых музыкантов из пяти стран мира: США, России, Бельгии, Швейцарии и Испании. Оркестр гастролирует по всему свету - в его репертуаре классические блюзовые и джазовые стандарты в необычной обработке.