В Тольятти обсудят создание единого расчетного центра для оплаты коммунальных услуг

Прокуратура Тольятти предложила городским властями создать единый расчетно-кассовый центр для сбора с населения платы за коммунальные услуги.

Как рассказала старший помощник прокурора Тольятти Татьяна Нестерова, в ведомство ежедневно поступает информация о наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за потреблённые ресурсы. По мнению представителей прокуратуры, создание ЕРКЦ смогло бы разрешить проблему неплатежей.

Для этого представители прокуратуры обратились к главе Тольятти Сергею Анташеву с просьбой о проведении совместного совещания с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Градоначальник поддержал это предложение.

Сергей Анташев сообщил о том, что общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на данный момент достигла 2 млрд рублей, причем 85% этой суммы приходится на население. Он отметил, что в городе разработана одна из лучших программ в России, но вопрос упирался в подготовку федерального закона, который бы определил, где это нужно делать – на базе города или субъекта РФ. Все ждали выхода этого закона, чтобы понимать, что делать, пояснил Анташев.

Совместное совещание планируется провести на следующей неделе.