В Тольятти мотоциклист врезался в «Приору» и вылетел на газон

Днем 19 июня на проспекте Степана Разина произошла авария с участием мотоцикла.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», автомобиль «Лада Приора» и мотоцикл «Кавасаки» столкнулись на выезде из кармана 9 квартала (по Ленинскому пр-ту). Очевидцы рассказали о том, что водитель «Приоры» двигался по правому ряду и планировал повернуть в карман 9 квартала. По словам самого водителя, скорость его была небольшой, и он уже включил поворотник, планируя совершить маневр. Байкер двигался по Степана Разина, в попутном направлении с «Ладой», когда врезался в правую сторону «Лады». Мотоцикл изменил направление и, перескочив через бордюр, упал на газон.

Очевидцы вызвали скорую и сотрудников ГАИ. Медики оказали пострадавшему мотоциклисту помощь и госпитализировали его в ГБ5. Он переведен в реанимационное отделение с повреждением внутренних органов.

Сообщается о том, что у владельца байка нет водительских прав. Более того, мотоцикл был привезен только неделю назад из США и это был его первый выезд. Сейчас мотоцикл находится на штрафстоянке.

Фото: «Происшествия Тольятти».