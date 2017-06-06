Дожди не собираются покидать Самарскую область

В предстоящую рабочую неделю новая серия циклонов будет формировать погоду нашего региона, создавая условия для выпадения дождей разной интенсивности, местами с грозами и шквалистым усилением ветра, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температурный фон ожидается несколько ниже климатических значений. Лишь в середине недели кратковременное прекращение дождей позволит температуре воздуха повыситься до её летних значений. Так, если днем во вторник столбик термометра покажет +19… +24 градуса, то в среду и четверг станет теплее до +28. В ближайшие ночи температура будет опускаться до +10… +15 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
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  3. 19.06.2017 17:04 [126] (0)
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