Дожди не собираются покидать Самарскую область

В предстоящую рабочую неделю новая серия циклонов будет формировать погоду нашего региона, создавая условия для выпадения дождей разной интенсивности, местами с грозами и шквалистым усилением ветра, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температурный фон ожидается несколько ниже климатических значений. Лишь в середине недели кратковременное прекращение дождей позволит температуре воздуха повыситься до её летних значений. Так, если днем во вторник столбик термометра покажет +19… +24 градуса, то в среду и четверг станет теплее до +28. В ближайшие ночи температура будет опускаться до +10… +15 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.