Система электроснабжения второго этапа ОЭЗ «Тольятти» начала работать в тестовом режиме

Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки одной из четырех блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП-10), построенных на территории второго этапа особой экономической зоны «Тольятти». Это позволило продолжить пусконаладочные работы на объектах второй очереди, которые «питаются» от этой БКТП.

В частности, сейчас ведется комплексная проверка системы электроснабжения канализации и водопровода в различных режимах. Специалисты проверяют надежность ее функционирования перед запуском по постоянной схеме, сообщили в ОЭЗ.

«Сейчас работа проводиться в штатном режиме. Для нас важно проверить надёжность работы оборудования, включение резерва и устранить недочеты до того, как начнется подключение производств наших резидентов к инфраструктуре второй очереди, - рассказал технический директор-главный инженер управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» Сергей Скрябин. – Мы будем увеличивать темпы выполнения комплексных пусконаладочных работ для сдачи в эксплуатацию других подстанций. Планируется, что второй этап будет готов к подключению резидентов уже к концу этого года».

Напомним, что строительство второй очереди ОЭЗ ведет компания ООО «СК Евроальянс». Она осуществляет застройку инфраструктуры на площади почти в 246 га. В настоящее время на этой территории фактически окончено строительство всех объектов, часть из них уже сдана в эксплуатацию, завершаются работы по благоустройству и прокладке дорог. Общая протяженность всех коммуникаций второго этапа ОЭЗ, включая сети электроснабжения и сети связи, составляет примерно 250 км, длина дорожного полотна превышает 7 км, а общий вес металла, использованного при строительстве кабельных эстакад, достигает 3 тысяч тонн.