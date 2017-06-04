Современное оборудование – обязательный атрибут успешного заведения

Заведения общественного питания на современном рынке не способны обойтись без качественной, правильно подобранной техники. Она не только упрощает работу с большим количеством отпускаемых порций, но и существенно повышает рентабельность заведения при условии правильного использования. От оснащения заведений питания зависит то, насколько хорошо и быстро будет приготовлено блюдо, какой будет температура при подаче, а правильный выбор мебели и торгового оборудования обеспечит комфорт клиента и доставит эстетическое удовольствие. Как результат – лояльность клиентов и рост прибыли у того, кто не пренебрегает правильным оснащением своего бизнеса.

Оборудование для ресторанов и кафе

В подобных заведениях большую роль играет не только мастерство повара, но и правильное оснащение кухни. Например, приготовить хорошие блины при помощи профессиональной блинницы значительно проще, чем на сковородке, кофе получается намного вкуснее при использовании автоматических кофемашин, а приготовить мясо при низкой температуре без термостатов су вид довольно трудно.

Оборудование для таких заведений должно отличаться качеством и надёжностью, а также продуманностью до мелочей всех нюансов использования в работе на профессиональной кухне. Среди наиболее часто встречающихся марок подобного оборудования можно встретить как дорогие европейские приборы, так и относительно доступные отечественные аналоги.

Оборудование для баров

Приготовление еды в барах чаще всего происходит в минимальных количествах, тем не менее, эти заведения всё равно требуют оснащения профессиональной техникой. Чаще всего в барах используются

Кофемолки, кофеварки или кофемашины и другая техника для приготовления кофе;

Диспенсеры, при помощи которых можно дозировать жидкости для точного соблюдения пропорций;

Аппараты для приготовления мороженого;

Соковыжималки, сокоохладители, техника для приготовления горячего шоколада и других напитков.

Особое место в меню каждого бара занимает пиво – именно ради него чаще всего посещают многие заведения их клиенты. Правильно подобранная пивная колонна может стать настоящим украшением интерьера, а пивная башня позволит всегда подавать клиентам пиво низкой температуры.

Оборудование для заведений быстрого питания

Наряду с обычными кафе и ресторанами, немалым спросом пользуются и заведения быстрого питания. Хотя подобные точки специализируются на простых блюдах, их клиенты постепенно становятся всё более требовательными, что делает необходимой покупку подходящей техники.

Наиболее востребованное оборудование для фастфуда это тепловое оборудование. Грили, мангалы, печи для шаурмы, аппараты для приготовления пончиков – в каждой точке быстрого питания можно увидеть одно из этих устройств. Из-за компактных размеров подобных заведений, почти вся техника находится на виду у посетителей, поэтому их собственникам важно обращать внимание не только на качество и надёжность, но и на внешний вид техники.

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