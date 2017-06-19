В ТОР «Тольятти» новые резиденты создадут более 240 рабочих мест

На рассмотрении областной комиссии по предоставлению статуса резидента ТОСЭР «Тольятти» находятся заявки сразу трех предприятий, сообщает городская администрация.
Все эти компании уже прошли предварительное согласование в администрации города и ждут заключительного решения остальных членов комиссии. Проекты потенциальных инвесторов связаны с производством оборудования социальной направленности, промышленного инструмента и упаковки.
Размещаться резиденты планируют на территории Центрального района. Общая сумма инвестиций – 600 млн рублей. Новые предприятия дадут городу более 240 рабочих мест.
На данный момент в Тольятти утверждены пять резидентов ТОР: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт».