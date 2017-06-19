Пьяный водитель без прав и ОСАГО устроил гонки с ДПС по лицам ночного Тольятти

В ночь с 16 на 17 июня экипаж активистов «Ночного патруля», осуществляющий несение службы в Центральном районе, заметил ВАЗ-21110, движущуюся с большой скоростью. Активисты предположили, что водитель находится в нетрезвом состоянии и передали информацию экипажам ДПС.

Инспекторы, несущие службу в данном районе, попытались остановить автомобиль, но водитель не выполнил требования сотрудников полиции, поэтому экипаж ДПС принял решение о преследование нарушителя. Водитель «одиннадцатой» попытался скрыться во дворах на ул. Победы, но в районе дома №10 был остановлен сотрудниками полиции.

Правонарушителем оказался 48-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, а также документов на автомашину и полиса ОСАГО. На месте оформления административных протоколов водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него собраны административные материалы, предусмотренные ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Теперь нарушителю грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток, а также штрафы в размере 500 и 800 рублей, сообщили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.