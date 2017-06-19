В Тольятти пройдет «Ярмарка вакансий» международного контакт-центра «Teleperformance»

22 июня с 10.00 до 16.00 часов в холле 1 этажа Центр занятости населения городского округа Тольятти приглашает жителей города на специализированное мероприятие «Ярмарка вакансий» международного контакт-центра «Teleperformance», которое будет проходить в Автозаводском районе в помещении Центра занятости населения г.о. Тольятти.

Компания «Teleperformance» - один из крупнейших международных аутсорсинговых контактных центров, представленный с 1999 года численностью более 3000 сотрудников, располагающийся в Москве, Владимире, Волгограде, Казани, Киеве, Черкассах и Вильнюсе, набирает сотрудников по профессии «оператор call-центра» с различными графиками работы.

Ярмарка вакансий международного контакт-центра «Teleperformance»

Место проведения: Автозаводский район, ул Свердлова, 45а, холл 1 этажа

Время проведения: 22 июня 2017 года, с 10.00 до 16.00 ч.

Телефон для справок: 33-72-98, 33-71-93 – отдел взаимодействия с работодателями и информационного обеспечения ЦЗН г. Тольятти.
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  3. 19.06.2017 17:29 [43] (0)
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