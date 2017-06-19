В Тольятти изменилось расписание троллейбуса №7

С 23 июня изменится расписание троллейбусного маршрута №7.

По новому графику будут ходить троллейбусы, следующие до остановки «Зона отдыха». Последний рейс перенесен на более позднее время: в 18:50 троллейбус стартует от остановки «Речной вокзал», а в 20:02 — от «Зоны отдыха».

Новое расписание улучшит транспортную доступность Портпоселка, отмечают в городской администрации. Теперь жители Центрального и Комсомольского районов смогут без труда возвращаться домой с вечерних прогулок у памятника Татищеву.
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  3. 19.06.2017 18:25 [95] (0)
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