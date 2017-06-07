В Ставропольском районе прошел рейд по должникам

В целях своевременной оплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения, на днях в селе Тимофеевка сотрудниками ОГИБДД совместно с представителями службы судебных приставов проведен специальный рейд.

В ходе мероприятия организована проверка водителей на наличие неоплаченных административных штрафов и в отношении 2 должников составлены материалы по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Кроме этого, водителям розданы памятки о своевременной оплате административных штрафов в области дорожного движения.

Всего за пять месяцев 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции Ставропольского района составлено 470 протоколов об административных правонарушениях за неуплату штрафов в установленный законом срок, при этом 36 человек подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток, а в отношении остальных граждан, судьями вынесены постановления о наложении штрафа в двукратном размере, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

Для получения оперативной информации о допущенных нарушениях ПДД граждане могут обратиться к интернет-сайту WWW.GOSUSLUGI.RU, WWW.GIBDD.RU и официальному интернет-сайту Управления федеральной службы судебных приставов, либо обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции.

Также, сотрудники ГИБДД напоминают, что в случае выявления правонарушений, зафиксированных с помощью приборов автоматической фиксации, постановление направляется по месту регистрации владельца транспортного средства. При этом неполучение указанного постановления не освобождает нарушителя от оплаты штрафа. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» установлено - если письмо со штрафом вернулось в адрес Госавтоинспекции, по причине неполучения его нарушителем, то указанное постановление по делу об административном нарушении, в виде штрафа, вступает в силу со дня возвращения указанного письма в подразделение ГИБДД.