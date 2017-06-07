В Куйбышевском водохранилище уровень воды может достигнуть опасной отметки

В Куйбышевском водохранилище отмечается повышенный уровень воды, сообщила на аппаратном совещании руководитель тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова.

Вода дошла до нас с Верховья Волги. На сегодняшний день уровень воды – 53,33 метра балтийской системы, пишут "Городские ведомости". Сейчас при суммарном притоке воды в 16 тыс. кубометров в секунду Жигулевская ГЭС сбрасывает примерно 11,4 тыс. кубометров. Но вполне вероятно, что скоро гидроэлектростанция может увеличить сбросы до 13-14 кубометров в секунду. Карпасова сказала, что это произойдет, информации у нее нет, и напомнила, что опасный уровень составляет 53, 5 метра.

Представитель МЧС Максим Кульбачный напомнил, что в 2016 году повышение сбросов Жигулевской ГЭС до 14 кубометров в секунду привело к затоплению двух баз отдыха в районе Федоровки и дачных массивов на полуострове Копылово.
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  3. 20.06.2017 08:04 [179] (0)
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