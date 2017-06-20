Виктор Андреянов займет пост заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству

В администрации Тольятти стало известно о новом назначении. Пост заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству займет Виктор Андреянов, ранее занимавший должность руководителя Комитета по строительству и архитектуре в администрации Сызрани.

Виктор Борисович покинул свою должность в администрации Сызрани 16 июня. В Администрацию г.о.Тольятти даны рекомендательные характеристики, сообщает официальный сайт Администрации городского округа Сызрань.

Виктор Андреянов окончил Тольяттинское высшее военное командно-инженерное строительное училище по специальности «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений». До работы в Сызрани длительное время работал в МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик».

Фото: adm.syzran.ru
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  2. TLT.ru
  3. 20.06.2017 08:34 [91] (0)
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