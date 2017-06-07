Вода на двух пляжах в Тольятти не соответствует гигиеническим нормам

Специалисты областного Роспотребнадзора сообщили о санитарном состоянии открытых водоемов в местах массового купания и отдыха на территории региона.

Июнь 2017 года не балует жителей Самарской области жаркой погодой. Однако синоптики обещают, что лето наступит. В данный момент температура воды реки Волги составляет 16 градусов, что несколько ниже средних значений аналогичного периода 2016 года (18 градусов).

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области на 16.06.2017г. проанализировано 23 пробы воды, отобранных в местах пляжей региона.

По результатам анализа, 2 пробы воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (пляж Автозаводского района г. Тольятти, пляж Центрального района г. Тольятти). Неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями, сливом загрязнений с прилегающих территорий.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что в воде открытых водоемов запрещается мыть фрукты, овощи, посуду, полоскать рот. Вода открытых водоемов не пригодна для питьевых целей. В воде, где отмечается несоответствие санитарным правилам по микробиологическим показателям, купаться не рекомендуется. Кроме того, не рекомендуется купаться после дождя. Так как доля проб, не соответствующей гигиеническим требованиям воды открытых водоемов по микробиологическим показателям после дождя, как правило, составляет 100 %.