ГИБДД проводит профилактические мероприятия в летних лагерях

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района в рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети! Летние каникулы!» проводят пропагандистские мероприятия в летних лагерях, расположенных на территории района, а также в пришкольных лагерях, существующих в каждом общеобразовательном учреждении.

Мероприятия, посвященные пропаганде безопасного поведения на дороге, прошли в июне месяце во всех оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ставропольского района. Беседы, лекции и конкурсы по ПДД стали традиционными и проходят в каждой из четырех смен.

Так, в детский лагерь «Жигулевский Артек» для встречи с отдыхающими детьми из детского дома «Единство» пришел начальник ОГИБДД подполковник полиции Игорь Козюков, чтобы лично побеседовать с детьми о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

Для детей из православной гимназии г. Тольятти, которые отдыхают в лагере «Поршень», сотрудники Госавтоинспекции, вместе со священнослужителями, организовали для ребят встречу-диспут на серьезную тему: «Мысли вслух о ДТП». Полицейские рассказали о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли на территории Ставропольского района с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» посетили сотрудники Госавтоинспекции во главе с командиром роты ДПС ГИБДД Ставропольского района майором полиции Максимом Манджгаладзе. Полицейские принесли детям подарки и световозвращающие сувениры.

Конечно же, не остались без внимания и пришкольные летние лагеря, которых в Ставропольском районе 26. Согласно планам работы в каждом из них прошел день по Правилам дорожного движения. Например, в ГБОУ СОШ с. Ягодное члены волонтерской организации совместно с сотрудниками ОГИБДД организовали для ребят профилактическое мероприятие «Велопикник». Ребята совершили велосипедную прогулку по берегу Волги, в завершении которой была проведена викторина по Правилам дорожного движения для велосипедистов. А в ГБОУ СОШ п. Приморский каждую неделю утро начиналось с зарядки с инспектором ГИБДД, при этом темы этого веселого мероприятия были всегда разные: ребята в игровой форме знакомились с жестами регулировщика, сигналами светофора и дорожными знаками.

Все эти и многие другие мероприятия сопровождались сотрудниками Госавтоинспекции и направлены они на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.