Притворявшийся сотрудником ФСБ тольяттинец оштрафован на 2 тысячи рублей

В поле зрения областного Управления ФСБ попал житель Тольятти Ринат Р., 1977 г.р., который, используя удостоверение межрегиональной некоммерческой организации «ФПС-ФСБ» с нанесенной на внутренний оборот печатным способом символикой ФСБ России, представлялся действующим сотрудником органов безопасности. Отметим, что с 27 ноября 2012 года деятельность указанной структуры по решению Верховного суда РФ на территории страны прекращена.

3 июня 2016 года мужчина, следующий на личном автомобиле без государственных регистрационных знаков, был остановлен для проверки документов сотрудниками ДПС. Он предъявил указанное удостоверение и, выдавая себя за действующего сотрудника ФСБ России, потребовал его отпустить, ссылаясь на служебную необходимость. После этого сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области данное удостоверение было изъято, сотрудниками полиции в отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по ч.2 ст.12.2 КоАП РФ.

В тот же день было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.17.10 КоАП РФ («Нарушение порядка официального использования государственных символов РФ»).

24 марта 2017 года решением Автозаводского районного суда Ринат Р. признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.17.10 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Указанное решение суда вступило в законную силу.