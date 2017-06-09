Тольяттинцам покажут уникальный фильм о нашем городе

Поволжский Институт Итальянской Культуры совместно с Тольяттинским Художественным Музеем проводят уникальный показ документального фильма «Тольятти(град)» (Федерико Скьяви, Италия, 2014 г.) в рамках летней программы городского проекта «Итальянский парк 2017».

Фильм, посвящен строительству автомобильной компании «АВТОВАЗ» и города Тольятти, был снят в 2014 году специально в преддверии празднования 50-летней годовщины подписания договора между СССР и автомобильным европейским концерном FIAT. Над каким повествованием основали наш город? Какими утопиями делились советские и итальянские специалисты, создавших одну из самых значимых сотрудничеств наших времён? Какими мы были вчера и какими мы становимся завтра? В 2015 году фильм был показан на государственном телевизионном канале Италии «RAI Storia» и получил награду на Туринском кинофестивале (Турин, Италия).

Показ организован при поддержке Поволжского Института Итальянской Культуры - комитет общества «Данте Алигьери» в г. Тольятти, Тольяттинского художественного музея, Отдела современного искусства ТХМ, ДС «Волгарь», Мэрии г.о. Тольятти.

Время показа: 22 июня, 21.30-23.15

Место проведения: Тольятти, б-р Приморский, 37 (рядом с ДС «Волгарь»)

Вход на мероприятия: свободный, возраст: 12+.