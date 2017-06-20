В Ижевске произведена 100 000-ая LADA Vesta

Юбилейным автомобилем стал седан белого цвета в комплектации Luxe, оснащённый 4 подушками безопасности, климат-контролем, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света.

100 000 - цифра, которая свидетельствует об успехе модел, констатируют на АВТОВАЗе. Сегодня LADA Vesta является настоящим российским бестселлером. Она уверенно входит в ТОП-3 самых продаваемых новых легковых автомобилей. За 5 месяцев 2017 года было реализовано около 28 000 LADA Vesta, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

LADA Vesta пользуется уважением и среди экспертов автобизнеса. Только в этом году модель получила награду Премии Российского автомобильного форума в номинации ''Лучший продукт года'', завоевала приз за дизайн Первой Московской биеннале дизайна, второй раз подряд стала ''Автомобилем года'' в России и удостоилась Гран-При журнала ''За рулем''.

За полтора года производства на рынок было выведено 30 вариантов седана LADA Vesta, включая экспортные комплектации. Сегодня модель поставляется в Германию, Венгрию, Сербию, Словакию, а также Украину, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.