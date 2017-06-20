8-летняя тольяттинка выйдет на поле в матче Кубка Конфедераций

Восьмилетняя жительница Тольятти, воспитанница тольяттинской спортивной школы «Фристайл», Вера Соболева будет сопровождать одного из футболистов на поле на матче Германия-Чили, который состоится 22 июня Казани, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Вера победила в конкурсе «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс®!». В рамках конкурса определились 188 детей — победителей в четырех городах России, по 47 участников на каждый город проведения турнира, рассказала тольяттинский тренер Галина Замыцкова.

За период проведения конкурса было получено около 1000 творческих работ, полных ярких детских эмоций от занятий спортом и участия в спортивных мероприятиях. В конкурсе приняло участие огромное количество талантливых ребят, увлеченных спортом.

Фото: tgl-sport.ru