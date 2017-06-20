Жигулевская ГЭС перешла в режим транзитного пропуска притока

На Жигулевской ГЭС в связи с повышенной водностью продолжается активная фаза половодья. В настоящее время уровень в нижнем бьефе гидроэлектростанции составляет 31,5 м (в обычном режиме 29 м).

При необходимости режимы могут оперативно корректироваться Росводресурсами в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой. В данный момент Куйбышевское водохранилище заполнено до отметки форсированного подпорного уровня – 53,3 м, в связи с чем ГЭС перешла на режим транзитного пропуска притока, сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро».

Приток воды в водохранилище на протяжении последнего времени составляет 16 000 м³/с, что превышает средне многолетние значения для второй половины июня. Специалисты прогнозируют постепенное уменьшение приточности с 20 июня 2017 года. Напомним, что холостые сбросы на Жигулевской ГЭС начались 20 апреля 2017 года. На начальном этапе открытия водосливной плотины, согласно инструкции, затворы поднимались поэтапно по всему фронту, с соблюдением временных режимов для адаптации речной фауны к изменившимся условиям обитания. В настоящее время сброс ведется пропорционально по всему фронту водосливной плотины. Среднесуточный сброс через гидроузел составляет от 12 000 до 16 000 м³/с и будет определяться объемом притока и необходимости поддержания отметки уровня верхнего бьефа в пределах 53,3м.

«На Жигулевской ГЭС ведется постоянный осмотр гидротехнических сооружений, контроль изменения гидрометеорологической обстановки, уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала. Кроме того, мы готовы задействовать все возможности станции. На Жигулевской ГЭС установлено 20 гидроагрегатов, в пропуске паводка задействованы 19 гидроагрегатов, последний 20-ый находятся на модернизации», - отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Максимальная отметка форсировки водохранилища, предусмотренная проектом составляет 55,3 м. Максимальные сбросные расходы в период пропуска половодья 2017 года достигали 25 000 м3/с.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Куйбышевском водохранилище уровень воды может достигнуть опасной отметки.

Фото: zhiges.rushydro.ru