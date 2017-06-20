В Тольятти снижается количество наркозависимых

На заседании антинаркотической комиссии главный врач тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов рассказал о результатах работы по оказанию адресной помощи наркозависимым лицам в лечении, реабилитации и ресоциализации.

Судя по цифрам, которые он привел, ситуация за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года стала несколько лучше, пишут "Городские ведомости". Количество наркозависимых, состоящих на учёте, уменьшилось с 4435 до 3459 или на 22%. Количество людей, поставленных на учет впервые в жизни, тоже стало меньше на 28, 6%. Но, к сожалению, число тех, у кого наркологи отмечают «пагубное употребление наркотических веществ с вредными последствиями», возросло на 9, 1%.

Количество пролеченных пациентов незначительно уменьшилось на 2, 3%. Как поясняет Михайлов, это связано с тем, что количество наркоманов стало меньше, соответственно, их меньше лечится. Снятых с учета людей стало больше в 2, 3 раза. И что радует, большинство из них – по причине выздоровления, а не смерти или отсутствия сведений. Тем не менее, Михайлов уверен – считать, что всё хорошо, рано. Существует множество так называемых реабилитационных центров, куда идет отток наркоманов, которые в статистику не попадают.

На заседании комиссии наркодиспансеру рекомендовали в целях трудоустройства больных наркоманией, прошедших лечение по программе реабилитации, информировать их о предприятиях и организациях, готовых их трудоустроить. Члены комиссии считают, что Центр занятости должен постоянно обновлять список таких работодателей.