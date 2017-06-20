Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год

На обсуждение вынесен график выходных и праздничных дней на 2018 год, который разработало Министерство труда и социальной защиты РФ. Проект опубликован на федеральном портале regulation.gov.ru.

Главной особенностью проекта стала двухдневная рабочая неделя в мае, предложенная ведомством. После первых майских праздников, рабочими днями будут только 3 и 4 мая (четверг и пятница).

Проектом предполагается перенос выходных дней 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающих с праздничными днями, на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года - новогодние и рождественские каникулы;

с 23 по 25 февраля - выходные в честь Дня защитника Отечества;

с 8 по 11 марта - в честь Международного женского дня;

с 29 апреля по 2 мая - в честь Праздника весны и труда;

9 мая - День Победы;

с 10 по 12 июня - в честь Дня России;

с 3 по 5 ноября - честь Дня народного единства.