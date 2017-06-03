Автоворы предпочитают «Гранты» и «Приоры»

Представлена статистика краж и угонов автотранспорта в Тольятти за 5 месяцев этого года.

Как сообщает группа розыска ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по Тольятти, за это время на территории города было совершено 67 преступных посягательств на автомототранспортные средства, что на 17 фактов меньше аналогичного периода прошлого года.

Местами, откуда чаще всего угоняют автомобили, остаются дворовые проезды и неохраняемые парковки.

Наиболее "любымими" марками автомобилей у угонщиков по прежнему остаются LADA GRANTA (11 – автомобилей), LADA PRIORA (10 автомобилей). Распределение по остальным маркам выглядит следующим образом: иномарки – 19; классические модели ВАЗа – 12, , LADA KALINA – 5, мототехника – 4, ВАЗ 2108 – 21099 – 1, ВАЗ 2110 – 2112 – 1.

Как показывает анализ полицейских сводок, автокражи чаще всего совершаются во второй половине дня в период времени с 13:00 до 18:00 часов, а так же ночное время с 0 часов до 6 утра.

Чтобы не стать жертвой автомобильных воров сотрудники полиции предлагают несколько простых советов:

Для предотвращения краж и угонов машин владельцам необходимо максимально обезопасить свое имущество. В первую очередь следует застраховать автомобиль и установить в нем сигнализацию, а так же дополнительные механические противоугонные устройства. Оставляя «железного коня» без присмотра возле магазинов или на неохраняемых стоянках, необходимо помнить, что за Вашей машиной могут следить любители легкой наживы, особенно если машина популярной марки: "Лада Гранта", "Лада Приора".

Вот несколько простых советов, чтобы не стать жертвой автомобильных воров:

1. Оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией. Обязательно дополните электронику механическими приспособлениями для блокировки руля, коробки передач или установите спутниковую систему слежения.

2. В ночное время оставляйте свой автомобиль на охраняемых стоянках.

3. Не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее на несколько секунд. Выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны;

4. Сканирование сигнализации - самый распространенный способ угона автомобиля. Суть сводится к тому, чтобы убедить владельца в том, что система неисправна: сигнализация при этом не срабатывает или срабатывает после нескольких попыток. Это вынуждает автовладельца самостоятельно отключить сигнализацию и использовать ключ для закрытия дверей, тем самым сделав автомобиль максимально незащищенным. Такой автомобиль, оставленный без присмотра на 2-3 минуты, становится легкой добычей для злоумышленников.

5. При покупке подержанного автомобиля, обязательно поменяйте замки дверей, зажигания и противоугонное устройство.

Если же угон произошел, незамедлительно обращайтесь в полицию. Так вероятность возврата машины будет гораздо выше.

Огромная просьба к жителям города: если Вы располагаете какой-либо информацией о готовящихся или совершенных кражах и угонах автомобилей, сообщать нам по телефону 93-60-50, 22-80-05. Данный телефон работает круглосуточно, и Вы можете оставить информацию!