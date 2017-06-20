Полицейские поймали молодую тольяттинку, укравшую из магазина планшет

Начальник службы безопасности одного из тольяттинских магазинов сообщил в полицию о краже планшета стоимостью около 6 000 рублей.

Работники торговой точки рассказали полицейским, что обратили внимание на девушку, которая вела себя подозрительно, и очень поспешно вышла из магазина, так и не сделав никаких покупок. Составив ориентировку на подозреваемую, стражи правопорядка разослали ее всем патрульным экипажам и приступили к отработке лиц, уже привлекавшихся к уголовной ответственности. 

В результате полицейские установили личность и задержали злоумышленницу - безработную местную жительницу 1994 года рождения. В отношении нее по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанную на причастность к другим имущественным преступлениям. Местонахождение похищенного имущества устанавливается, сообщает облГлавк.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 20.06.2017 14:05 [111] (0)
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