Полицейские поймали молодую тольяттинку, укравшую из магазина планшет

Начальник службы безопасности одного из тольяттинских магазинов сообщил в полицию о краже планшета стоимостью около 6 000 рублей.

Работники торговой точки рассказали полицейским, что обратили внимание на девушку, которая вела себя подозрительно, и очень поспешно вышла из магазина, так и не сделав никаких покупок. Составив ориентировку на подозреваемую, стражи правопорядка разослали ее всем патрульным экипажам и приступили к отработке лиц, уже привлекавшихся к уголовной ответственности.

В результате полицейские установили личность и задержали злоумышленницу - безработную местную жительницу 1994 года рождения. В отношении нее по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанную на причастность к другим имущественным преступлениям. Местонахождение похищенного имущества устанавливается, сообщает облГлавк.