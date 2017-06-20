В Тольятти ветром сорвало крышу на несколько припаркованных машин (фото)

Пасмурная погода, нависшая над Тольятти сегодня днем, обернулась резкими и сильными порывами ветра и дождем, который сейчас заливает улицы города. В Автозаводском районе во время этого «мини-урагана» не обошлось без происшествий.

Со здания, стоящего на углу улиц Дзержинского и Ботанической, сорвало массивный пласт крыши. Прямо под окнами здания располагается парковка, куда и отнесло оторвавшиеся куски покрытия. Поврежденными оказались около десятка автомобилей. По сообщению очевидцев, пострадавших среди людей нет.

В соцсетях тольяттинцы также делятся фотографиями поврежденных деревьев и неба, с которого продолжает лить дождь. А жители поселка Луначарский выкладывают фото града, прошедшего здесь несколько минут назад.

Фото: «Происшествия Тольятти».