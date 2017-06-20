Ненастная погода в Тольятти может сохраниться до конца дня

Городская администрация разослала штормовое предупреждение:

20.06.2017 г. по г.о. Тольятти ожидается сильный дождь, гроза, возможен град с усилением шквалистого ветра, порывами до 18 м/с, с сохранением до конца дня 20.06.17г.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.