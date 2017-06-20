Стали известны первые тольяттинские стобалльники на ЕГЭ

Трое тольяттинских школьников получили по 100 баллов на ЕГЭ.

Никита Федотов из лицея №6 показал максимальный результат на экзамене по математике профильного уровня. Двое других стобалльников отлично сдали ЕГЭ по информатике — это Артем Поляков (школа №47) и Антон Дороганов (лицей №57), сообщили в городской администрации.

Профильный экзамен по математике сдавали 2085 тольяттинских выпускников, балл ниже минимального получили 211 из них. Все остальные успешно сдали ЕГЭ и смогут предъявить результаты при поступлении на технические специальности. Средний балл тольяттинцев по профильной математике: 51,1.

Напомним, узнать свои баллы можно на портале ЕГЭ. На сегодняшний день также известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и математике базового уровня.