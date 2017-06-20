Тольяттинские спасатели рассказали, где опаснее всего купаться

Спасатели информируют горожан о местах, где заходить в воду опасно для жизни. К таковым относятся озеро в районе АТП-3, Муравьиные острова и Волжский замок.

Как рассказал директор Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, на АТП-3 бьют подводные родники, из-за чего образуется температурный клин, который вызывает у человека судороги. На Муравьиных островах резкий перепад рельефа с одного метра глубины до шести. Любого пловца, попадающего в зону перепада, течением уносит вниз на 6-метровую глубину и задерживает там на 30-40 секунд. Аналогичная ситуация происходит на Волжском замке, где рядом находится выход судов из яхт клуба Дружба. Несмотря на все предпринимаемые меры, в этих местах за сезон гибнет по несколько человек.

Не менее опасно купание на полуострове Копылово, где вырастают метровые водоросли. Был случай, когда там утонула 14-летняя девочка, запутавшись в 10 метрах от берега.

Несмотря на достаточно прохладное начало лета, на водоемах Тольятти утонуло два человека: 10-летний мальчик на карьере в лесу вдоль улицы Баныкина и молодой мужчина в накопителе ливневых вод возле Детской многопрофильной больницы.

В этом году официально открыт только один пляж - это "Итальянский" в Центральном районе. Здесь постоянно дежурят спасатели и медицинский работник, а вода отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Не стоит говорить, что в местах, запрещенных для купания, этого нет, сообщает городская администрация.

Руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев обращает внимание и на другие правила личной безопасности, которыми не стоит пренебрегать.

- Во время отдыха на воде не надо употреблять алкоголь. Два года тому назад в районе АТП- 3 погиб молодой парень 25 лет, который выпивал там вместе с друзьями. Обратили внимание на тело проходившие мимо люди. Они увидели, что два нетрезвых человека спят на песке, а лицом вниз в 15 метрах от них на глубине чуть выше колен лежит и не двигается человек. Все несчастные случаи до 96% происходят именно из-за употребления алкоголя, - отмечает Дербенев

Не стоит пренебрегать правилами безопасности и рыбакам. Сейчас стоит хорошая погода, но вода в Волге еще не успела прогреться. Рыбак, выпавший из лодки без спасательного жилета, каким бы хорошим пловцом он не был, в холодной воде может утонуть, так как у замерзшего человека в воде отключается сознание.

Ничего нового и сверхъестественного от людей не требуется, лишь бы они выполняли элементарные правила безопасности на воде. Помните, что все эти правила написаны кровью.