В тольяттинских детских домах прошла «Эко-вертушка»

Всё популярнее становятся благотворительные акции в виде забегов, праздников для детей-сирот, совместных субботников и лесопосадок. Казалось бы, помочь другому и, тем более, себе – обычные человеческие вещи. Сейчас они, становясь всё популярнее, идут в массы.

Если говорить о детских домах, главное, чего не хватает их воспитанникам, - это впечатлений. Такие обычные вещи, как поход в кино или пиццерию, для них дефицитны и становятся настоящим праздником.

Если вы хотите что-то подарить детям из детского дома, вспомните об этом. Созвонитесь с любой волонтёрской организацией или напрямую с детдомом и предложите поход на фильм или в кафе, проведите занимательный мастер-класс. К примеру, с 26 по 31 мая в детских домах и реабилитационных центрах Тольятти прошла экологическая игра «Эко-вертушка», организованная ДМО «Шанс» и приуроченная к 2017 году, объявленному годом экологии.

В рамках игры участники перевоплощались в юных зоологов и выполняли различные задания. Они помогали животным вернуться на свои континенты, раскрашивали и собирали мозаику в большой агитационный плакат «Берегите животных!», определяли, какие голоса издают животные и птицы, сами изображали животных.

Мероприятия проходили четыре дня: 26 мая в ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»; 29 мая в ГКУ СО ««Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство»; 30 мая в ГКУ СО «Тольяттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»; 31 мая в ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие».

К празднику в детском доме «Единство» присоединилась компания «КонсультантПлюс Тольятти», передав детям приюта развивающие игрушки. Сотрудники детдома всегда открыты любой помощи, продумывают для своих воспитанников яркий досуг и стараются создать максимальный комфорт из того, что имеют.

Создать для детей и подростков яркое впечатление можно, устроив для них необычное мероприятие или мастер-класс. В городе также существует «Добрый дом», проводящий для детей-сирот мастер-классы. Он всегда открыт для предложений и инициативы.

Анжелика Шишкарева.