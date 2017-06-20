Грушинский фестиваль перенесут из-за матчей ЧМ-2018

В 2018 году Грушинский фестиваль перенесут из-за проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре, сообщил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

По его словам, в 2018 году фестиваль пройдёт с 9 по 13 августа. При этом организаторы подготовят грандиозное представление к 45-летию фестиваля, пишет 63.ru.

В этом году фестиваль пройдет с 29 июня по 2 июля на Мастрюковских озерах. В нем примут участие Олег Митяев, Вениамин Смехов, артисты театра на Таганке, Александр Городницкий. Важным событием станет сборный концерт, посвящённый ушедшему из жизни поэту Евгению Евтушенко.

По словам организаторов, добраться до фестиваля можно будет на электричке. Расписание поездов опубликуют в ближайшее время.