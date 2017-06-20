Тольяттинцы, родившиеся сегодня, получат по 10 тысяч рублей

Тольяттинские семьи, в которых сегодня появится малыш, получат по 10 тысяч рублей. 20 июня отмечается День исторического рождения города и такое единовременное пособие уже давно стало доброй традицией у нас.

С радостным событием молодых мам сегодня поздравила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова:

— Поздравляю всех вас с настоящим чудом — рождением ребенка. Уверена, что ваши малыши вырастут тольяттинцами, которыми город по праву будет гордиться.

В горадминистрации напоминают, что для назначения пособия один из родителей должен предоставить в департамент социально обеспечения или в МФЦ следующие документы:

  • заявление на выплату пособия; 
  • копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории города, а также его подлинник для сверки; 
  • копию и подлинник свидетельства о рождении ребенка. 

Если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них. 

Документы принимаются до 10 июля по следующим адресам: департамент социального обеспечения администрации Тольятти: бульвар Ленина, 15, кабинет 66. Телефон: (8482) 54-32-69; МАУ «МФЦ»: ул. Юбилейная, 4; ул. Мира, 84; ул. Ярославская, 35. Телефон: (8482) 51-21-21.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 20.06.2017 16:25 [129] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus