Подробности обрушения кровли офисного центра в Тольятти

Напомним, сегодня днем резкий порыв ветра сорвал кровлю с трехэтажного офисного здания по адресу ул. Дзержинского, 58. Оторвавшиеся куски покрытия отнесло на автомобили, припаркованные рядом со зданием.

На место происшествия оперативно выехали представители администрации Тольятти и МКУ «Центр гражданской защиты населения г.о. Тольятти». В результате обвала крыши никто не пострадал, обратившихся за медицинской помощью нет.

Как сообщил директор ЦГЗ Андрей Дербенев, площадь оторвавшегося куска крыши составила около 500 квадратных метров. Сорванный профнастил упал на припаркованные рядом автомобили. Спасательные службы ликвидировали аварийные участки кровли, представляющие угрозу обрушения. В результате инцидента повреждено около 10 транспортных средств. В данный момент спасатели накрыли поврежденные автомобили, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли зафиксировать ДТП.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти", управляющей компании, обслуживающей здание и полиция. В присутствии собственников ведется опись повреждений транспортных средств.

Фото: «Происшествия Тольятти».