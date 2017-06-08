Пилоты LADA Sport ROSNEFT завоевали три кубка в Нижнем Новгороде

На ''Нижегородском кольце'' завершился третий этап Чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам серии СМП РСКГ. Суббота принесла команде LADA Sport ROSNEFT сразу три кубка, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

''Серебро'' в первой гонке класса ''Туринг'' завоевал Владимир Шешенин; Михаил Митяев взял ''бронзу'' в классе ''Супер-продакшн''; Егор Санин также поднялся на третью ступеньку подиума, но уже в самом массовом классе СМП РСКГ ''Национальный''.

В воскресенье самыми успешными стали пилоты LADA Sport ROSNEFT, выступающие в классе ''Супер-продакшн''. В результате упорной борьбы Михаил Митяев и Владислав Незванкин заняли 2 и 3 место соответственно. По сумме очков команда LADA Sport ROSNEFT также стала серебряным призером нижегородского этапа.

В классе ''Туринг'' Кирилл Ладыгин финишировал в шаге от подиума. Владимир Шешенин стал участником гоночного инцидента, в результате которого LADA Vesta TCR получила небольшие повреждения. Вторую половину гонки скорость была далека от максимальной, но очки, тем не менее, были заработаны.

В классе ''Национальный'' Владислав Устюгов финишировал восьмым. Егор Санин занял седьмое место. По сумме очков LADA Sport ROSNEFT стала серебряным призером этапа в командном зачете.

Фото: АВТОВАЗ
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 20.06.2017 17:19 [73] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus