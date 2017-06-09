Вор украл у тольяттинки автомобиль с помощью эвакуатора

В полицию обратилась 50-летняя тольяттинка и рассказала полицейским о пропаже принадлежащего ей автомобиля марки ВАЗ-2106.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в ночь с 11 на 12 июня транспортное средство находилось возле одного из домов, расположенных на улице Жилина. Автомобиль не был оборудован сигнализацией.

В ходе оперативных мероприятий у сотрудников уголовного розыска появилась информация о том, что к краже автомобиля может быть причастен ранее не судимый мужчина 1970 года рождения, который вывез автомобиль на частном эвакуаторе. Установив персональные данные и вероятное местонахождение подозреваемого, сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Похищенный автомобиль был обнаружен на одном из пунктов приема металлолома.

К настоящему времени по признакам кражи возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 20.06.2017 18:29 [120] (0)
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