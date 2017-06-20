Представлена программа 44-го фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина

С 29 июня по 2 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 44-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.

Фестиваль в этом году будет посвящен 50-летию подвига Валерия Грушина. На фестивальной поляне соберутся его друзья, которые уже 50 лет хранят память о нем и его героическом поступке.

В фестивале примут участие и новые исполнители, и всем известные звезды бардовской песни – завсегдатаи Грушинского фестиваля. Это Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуки, Вениамин Смехов и артисты Театра на Таганке, Алексей Иващенко, Тимур Шаов, Александр Щербина, Виктор Третьяков, Грушинское трио, Ирина Сурина, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Наталья Кучер, Ольга Чикина, Вячеслав Ковалев, Алексей Зыков, Василий Уриевский и Михаил Гардин, группа «Ромарио», Павел Пиковский, дуэт «Катюши», Марина Дмитриева, Дмитрий Бикчентаев, Илья Оленев, Джош Ланца (США), Ансамбль Витаминки, Алексей Бардин, Роман Филиппов, Бард-проект «Знай наших!» (г. Самара), Павел Юдин, Юрий Карпов, Ирина и Андрей Колесниковы, Эльмира Галеева и Олег Ковалев, Людмила Кононова, Рамиль Бадамшин, Михаил Кукулевич, Виктор Дурицын, Екатерина Божева, Мария Булат и Татьяна Голубчик, Александр Тимофеев, Виктор Попов, Александр Жуков и Игорь Хомич, Алексей Нежевец, Группа «А’брис» и другие…

Известный советский и российский артист Вениамин Смехов и артисты «Театра на Таганке» уже традиционные участники фестиваля. На этот раз они представят спектакль «Флейта-позвоночник».

Важным событием станет сборный концерт, посвященный памяти ушедшего не так давно из жизни большого друга фестиваля, поэта Евгения Евтушенко. Еще в прошлом году он приезжал на Мастрюковские озера и радовал слушателей своим творчеством.

На грушинской поляне будут работать три основные эстрады, футбольное поле, лесная площадка, спорт-центр, детская игровая площадка.

В программе 44-го Грушинского: конкурсные прослушивания, детско-юношеский конкурс, работа музея Грушинского фестиваля, мастер-классы, творческие мастерские, концерты почетных гостей и лауреатов прошлых лет, спортивные соревнования, традиционный футбольный матч между «Сборной мира» и «Сборной ветеранов «Крыльев Советов», интернет-конкурс, и многое другое.

Кульминацией фестиваля, как и прежде, станет концерт на Гитаре.

Организаторы фестиваля по-прежнему призывают гостей «Груши» пользоваться общественным транспортом для приезда на фестивальную площадку, чтобы избежать неудобств и больших автомобильных «пробок» на въезде в Фестивальный парк. На время проведения фестиваля пустят дополнительные электропоезда для доставки гостей на поляну.

С расписанием электропоездов можно будет ознакомиться на официальном сайте фестиваля авторской песни им. В. Грушина.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2018 году в связи с проведением в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу FIFA2018тм, 45 – юбилейный фестиваль им. Валерия Грушина пройдет не в свое обычное время – первые выходные июля, а будет перенесен на 9 - 12 августа.