Тольятти ждет юбилейный Сабантуй

8 июля с 10:00 до 18:00 в Тольятти пройдет традиционный татарский праздник Сабантуй. Полюбившееся горожанам мероприятие состоится уже в 30-й раз. Его площадкой вновь станет территория прибрежного парка Автозаводского района (напротив 8 квартала по ул. Спортивная).

В программе праздника: спортивная борьба «Кэрэш», конные скачки, народные игры, творческие конкурсы, соревнования, детские аттракционы, сообщили в городской администрации.

Также жителей ждет концерт с участием мастеров искусств Республики Татарстан и творческих коллективов Самары, Тольятти, Сызрани, Оренбургской и Ульяновской областей.