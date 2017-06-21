Тольятти ждет юбилейный Сабантуй

8 июля с 10:00 до 18:00 в Тольятти пройдет традиционный татарский праздник Сабантуй. Полюбившееся горожанам мероприятие состоится уже в 30-й раз. Его площадкой вновь станет территория прибрежного парка Автозаводского района (напротив 8 квартала по ул. Спортивная).

В программе праздника: спортивная борьба «Кэрэш», конные скачки, народные игры, творческие конкурсы, соревнования, детские аттракционы, сообщили в городской администрации.

Также жителей ждет концерт с участием мастеров искусств Республики Татарстан и творческих коллективов Самары, Тольятти, Сызрани, Оренбургской и Ульяновской областей.
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  3. 21.06.2017 07:34 [390] (0)
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