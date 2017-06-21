На видео засняли последствия сорванной крыши офисного здания в Тольятти

Напомним, 20 июня днем резкий порыв ветра сорвал кровлю с трехэтажного офисного здания по адресу ул. Дзержинского, 58. Оторвавшиеся куски покрытия отнесло на автомобили, припаркованные рядом со зданием.

Пользователь Илья Усов опубликовал видео, снятое на месте происшествия с квадрокоптера.

Площадь оторвавшегося куска крыши составила около 500 квадратных метров. В результате инцидента повреждено около 10 транспортных средств.

Среди людей никто не пострадал, обратившихся за медицинской помощью нет.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 21.06.2017 08:05 [451] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus