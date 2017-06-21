На видео засняли последствия сорванной крыши офисного здания в Тольятти

Напомним, 20 июня днем резкий порыв ветра сорвал кровлю с трехэтажного офисного здания по адресу ул. Дзержинского, 58. Оторвавшиеся куски покрытия отнесло на автомобили, припаркованные рядом со зданием.

Пользователь Илья Усов опубликовал видео, снятое на месте происшествия с квадрокоптера.

Площадь оторвавшегося куска крыши составила около 500 квадратных метров. В результате инцидента повреждено около 10 транспортных средств.

Среди людей никто не пострадал, обратившихся за медицинской помощью нет.