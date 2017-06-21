Дожди не мешают ремонтировать тольяттинские дороги

На нескольких улицах Тольятти полным ходом идет ремонт дорожного полотна. Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов рассказал о том, что уже сделано.

Напомним, компания «Автодоринжиниринг» выполняет один из своих контрактов на Южном шоссе и Комсомольском шоссе. На первом работы выполнены на 100%, нанесена разметка термопластиком. На Комсомольском шоссе уложен верхний слой, приступают к работам по термопластику в районе остановок и карманов, пишут «Городские ведомости».

Осталось сделать еще две дороги по улицам Кудашева и Диагональной. По словам Баннова, к Диагональной приступят только после ремонта на улицах Кунеевской и Баныкина, которые попали в другой контракт на 843 млн рублей. Контракт был заключен в этом году и в нем 16 автомобильных дорог, ремонт начался на десяти: Кунеевская, Баныкина, Гидротехническая, Карла Маркса, Лесная и так далее.

Несмотря на дождливую погоду, подрядчику удается идти в графике. Фрезерование верхнего слоя дорог выполнено на 42%, ямочный ремонт основания – 33%, устройство выравнивающего слоя — 28%, устройство верхнего слоя — 5%, замена бортового камня – 22%.

Павел Баннов отметил, что этого удалось добиться благодаря тому, что подрядчик максимально короткий срок держит дорогу без выравнивающего слоя. После того как проходит фрезерование, тут же приступают к ямочному ремонту основания и укладке выравнивающего слоя. Таким образом основание дороги закрывают и защищают, чтобы оно не разрушалось из-за погоды.