В Тольятти на СИБУРе стартовал новый этап технического перевооружения производства изопрена

Предприятие по выпуску синтетических каучуков «СИБУР Тольятти»продолжает реализацию проекта по техническому перевооружению производства изопрена, который направлен на повышение, эффективности и безопасности производства, производительности труда и снижение энергозатрат.

«СИБУР Тольятти» - единственная площадка СИБУРа, где производится изопрен – сырье для синтетического изопренового каучука, который применяется в шинной и резинотехнической промышленности, медицинской отрасли. В период с 2014 по 2016 годы в рамках проекта на производстве изопрена обновлена 81 единица оборудования, в том числе теплообменное, колонное, насосное, электрооборудование, а также системы вентиляции и кондиционирования, контрольно-измерительные приборы и автоматика. Одной из наиболее значимых работ стало выполнение монтажа новой ректификационной колонны высотой 47м и диаметром 3,4м, еетехнологической обвязки и теплоизоляции, а также установка для утилизации побочных продуктов.

В рамках проекта в 2017-2018 годах на производстве будет обновлено 42 единицы оборудования, в том числе 36 насосов и 6 единиц статического оборудования – теплообменного, колонного, емкостного. В трех отделениях производства полностью обновится парк контрольно-измерительных приборов, будут установлены автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе микропроцессорной техники.

Одним из крупных мероприятий является создание объединенной операторной, в рамках которого функции управления производством планируется разместить в едином пункте с модернизацией действующих систем управления и автоматизации.

В текущем году завершится обновление системы освещения производства изопрена. Применение новых ламп позволит повысить освещенность производственных установок и при этом снизить энергопотребление. В предыдущие три года в рамках проекта на производстве изопрена установлено 1463 таких светильника. Благодаря этому потребление электроэнергии системой освещения на обновленных установках уже снизилось в 3,5 раза.

При закупке оборудования в рамках проекта приоритет отдается оборудованию российского производства. Около 90% оборудования, закупленного в этом году, приобретено у отечественных производителей. Основные поставщики оборудования – АО «Руст-95», АО «ПТПА», ПГ «Метран», ключевые подрядчики – ООО «МИИНФ», ООО «УРСМА», ООО «Профиль».

«Помимо проекта по техническому перевооружению на производстве изопрена реализуется ряд других мероприятий, направленных на усовершенствование технологического процесса, - говорит директор по производству «СИБУР Тольятти» Павел Кубряков. – В частности, производится замена коллектора перегретого пара, восстановление установки для утилизации побочных продуктов. Благодаря проведенным и запланированным работам мы повышаем уровень промышленной безопасности и экологичности производства».