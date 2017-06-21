Жители Поволжья могут взять кредиты в Сбербанке по сниженным ставкам

Для многих жителей Поволжья лето – это время крупных дополнительных расходов, связанных с ремонтом, покупкой мебели для дома и дачи, отпуском. Как успеть приобрести все необходимое без ущерба текущим расходам? Одно из решений – оформить потребительский кредит в Сбербанке по новым сниженным ставкам.

На популярный кредит без обеспечения минимальная ставка установлена на уровне 13,9%. Если брать кредит под поручительство физических лиц, то ставка начинается от 12,9%. Ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту. Предложение по добровольному страхованию жизни не влияет на размер процентной ставки.

Если у клиента уже есть действующие кредиты, их можно рефинансировать в рамках специальной акции и получить дополнительные средства. По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные ставки: 12,9% годовых в рублях - на срок до 2-х лет включительно и 13,9% годовых в рублях – на срок от 2-х до 5-и лет. Акция действует до 31 июля 2017 года.

Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц. Владельцам зарплатных карт Сбербанка для оформления заявки на потребительский кредит достаточно предъявить только паспорт.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.