Тольяттинским работникам культуры повысят зарплату

Среднемесячную зарплату работников городских учреждений культуры доведут до приемлемого уровня. Для этого на сегодняшнем заседании гордумы будут приняты изменения в бюджет.

Согласно майским указам президента России, она должна соответствовать среднемесячному доходу от трудовой деятельности в  субъекте РФ, пишут «Городские ведомости».

На предоставление субсидий 15 муниципальным учреждениям отрасли дополнительно будет выделено 41, 8 млн рублей, сообщил руководитель департамента финансов Григорий Гильгулин. Таким образом, средняя зарплата работника культуры в 2017 году составит 22695 рублей, вместо  19 108 рублей, как рассчитывалось ранее.

Отмечается, что для реализации этих планов придется провести реорганизацию в муниципальных учреждениях культуры. Весь вспомогательный персонал будет переведён в МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения», а по обеспечению пропускного режима — в МКУ  «Охрана общественного порядка». Логика проста – хотят эти люди и работают в учреждениях культуры, как таковыми они работниками культуры не являются. Благодаря этому будут выполнены майские указы президента и сэкономлены для бюджета порядка 7 млн рублей.
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  2. TLT.ru
  3. 21.06.2017 11:04 [153] (0)
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