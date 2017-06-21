СМИ: Минфин доработал концепцию индивидуального пенсионного капитала

На следующей неделе в правительство будет внесена доработанная концепция индивидуального пенсионного капитала, которой занимается Минфин. Об этом сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Система индивидуального пенсионного капитала должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года. Вместо работодателя их будет делать работник. При этом он может выбрать ставку от 0 до 6%. Для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на один процент.

Отмечается, что изначально Центробанк и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений, работодатель должен был автоматически регистрировать сотрудников в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим.

Новая концепция предлагает два варианта автоподписки - подписка по умолчанию и внесение изменений в Трудовой кодекс. При любом изменении трудового договора в нем должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК. При обсуждении проекта будет определен подходящий вариант.

Минфин постарается внедрить систему к 1 января 2019 года.