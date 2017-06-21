Тольяттинские легкоатлеты выиграли Спартакиаду спортшкол области

Команда СДЮСШОР№3 «Легкая атлетика» выиграла Спартакиаду спортивных школ Самарской области по легкой атлетике, сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

Соревнования проводились среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения в Чапаевске 20 июня. Этот старт стал первым отборочным в череде предстоящей в следующем году III Всероссийской спартакиады спортивных школ. Результат говорит о том, что победа нашей команды и выезд на Спартакиаду-2016 года была не случайностью, а прямой закономерностью большого труда тольяттинских тренеров по подготовке спортивного резерва.

Победителями в личном первенстве и надежда школы стали:

1 место: Роман Стребков (метание копья), Герман Панов (100м), Алена Головлева (100м), Арина Богомолова (1500м), Анастасия Челышева (100м барьерный бег);

2 место: Роман Стребков (толкание ядра), Герман Панов (400м), Арина Богомолова (400м), Валентина Шушис (метание копья);

3 место: Валентина Шушис (толкание ядра), Елена Матрина (1500м).

Полный состав команды-победительницы: Роман Стребков, Герман Панов, Алена Головлева, Арина Богомолова, Валентина Шушис, Анастасия Челышева, Елена Матрина, Дмитрий Кузьмичев, Даниил Волков, Евгений Савиных, Павел Капотов, Руслан Ахметзянов, Максим Маслихин, Софья Зазуля, Юлия Мишанина, Софья Шепелева.