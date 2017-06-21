Прокуратура обязала АВТОВАЗ починить кровлю и выдать молоко трем работникам предприятия

Прокуратурой Тольятти проведена проверка исполнения ПАО «АВТОВАЗ» требований трудового законодательства.

Было установлено, что коллективным договором ПАО «АВТОВАЗ» на 2017-2019 гг. установлен перечень профессий и должностей работников, получающих молоко в связи с работой во вредных условиях труда. Однако общество в период времени с 07.02.2017 по 28.04.2017 не обеспечило выдачу молока трем работникам ПАО.

Кроме того, в ходе проверки установлены факты протечек кровли в одном из корпусов здания.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города в адрес руководителя ПАО «АВТОВАЗ» внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работникам общества осуществлена выдача молока, организованы и ведутся ремонтные работы, направленные на устранение протечек кровли в вышеуказанном корпусе, сообщает областная прокуратура.