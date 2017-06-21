Биометрические загранпаспорта разрешили оформлять через МФЦ

Госдума приняла в среду в третьем чтении закон, позволяющий оформлять загранпаспорта нового поколения с биометрическими данными через многофункциональные центры, сообщают РИА Новости.

Документ предусматривает внесение изменений в российское законодательство в связи с упразднением ФМС России и передачей ею функций и полномочий в МВД России. Соответствующие поправки вносятся в базовый закон, где меняются слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Кроме того, законодатели предоставили россиянам возможность оформления биометрических загранпаспортов гражданином РФ (сроком действия на 10 лет) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее время законодательно установлена возможность получения в МФЦ загранпаспорта только старого образца (сроком действия на 5 лет). Порядок оформления в таких центрах биометрического загранпаспорта будет установлен МВД России. По заявлению о выдаче такого паспорта, поданному через МФЦ, документ будет оформляться МВД России или его территориальным органом, и выдаваться заявителю в этом же МФЦ.