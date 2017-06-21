Директора тольяттинской организации оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратурой Тольятти проверено исполнение законодательства о противодействии коррупции ООО «Центр финансовой дисциплины».

Установлено, что ддиректором ООО «Центр финансовой дисциплины» несвоевременно направлено уведомление о приеме на работу бывшего сотрудника СУ У МВД России по г. Тольятти, сообщили в городской прокуратуре.

Директору общества внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а также в отношении него возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 87 Автозаводского судебного района г. Тольятти виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20000 рублей.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 21.06.2017 14:03 [124] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus