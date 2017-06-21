Директора тольяттинской организации оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратурой Тольятти проверено исполнение законодательства о противодействии коррупции ООО «Центр финансовой дисциплины».

Установлено, что ддиректором ООО «Центр финансовой дисциплины» несвоевременно направлено уведомление о приеме на работу бывшего сотрудника СУ У МВД России по г. Тольятти, сообщили в городской прокуратуре.

Директору общества внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а также в отношении него возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 87 Автозаводского судебного района г. Тольятти виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20000 рублей.